В США, в Лос-Анджелесе, умерла легенда американского кино Бетти Уайт. На момент смерти ей было 99 лет. Об этом сообщает Variety.

Сообщение о смерти актрисы поступило в полицию утром в пятницу, 31 декабря. Она умерла в четверг ночью в своем доме в Брентвуде.

Агент и близкий друг Уайт Джефф Витжас сказал:

Несмотря на то, что Бетти было около 100 лет, я думал, что она будет жить вечно.

Бетти Уайт была пятикратной обладательницей премии Эмми. Она начала сниматься в 1939 году. Фильмография актрисы насчитывает более 110 фильмов.

Напомним, что в минувшем месяце скончался украинский режиссер театра Виталий Малахов.

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