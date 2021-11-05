Скончался украинский режиссер театра Виталий Малахов [ Редактировать ]
В Киеве умер Виталий Малахов - украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле. О смерти отца сообщила дочь режиссера Даша, на своей странице в Фейсбук.
Ранее Малахова сообщала, что во вторник, 26 октября, Виталия Малахова госпитализировали в "Феофанию". Он находился в тяжелом состоянии в реанимации.
Малахов возглавлял театр на Подоле с 1987 года. В 2008 году получил звание Народного артиста Украины и стал лауреатом Национальной премии Украины им. Шевченко в области искусства.
Театр Виталия Малахова, будучи визитной карточкой театральной Украины неоднократно гастролировал в США, Великобритании, Италии, Мексике, Коста-Рике, Финляндии, Германии, Греции, Турции.
В 2006 году театру на Подоле под руководством Малахова за выдающиеся достижения в развитии украинского драматического искусства предоставлен статус академического.
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