В Киеве умер Виталий Малахов - украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле. О смерти отца сообщила дочь режиссера Даша, на своей странице в Фейсбук.

Ранее Малахова сообщала, что во вторник, 26 октября, Виталия Малахова госпитализировали в "Феофанию". Он находился в тяжелом состоянии в реанимации.

Малахов возглавлял театр на Подоле с 1987 года. В 2008 году получил звание Народного артиста Украины и стал лауреатом Национальной премии Украины им. Шевченко в области искусства.

Театр Виталия Малахова, будучи визитной карточкой театральной Украины неоднократно гастролировал в США, Великобритании, Италии, Мексике, Коста-Рике, Финляндии, Германии, Греции, Турции.

В 2006 году театру на Подоле под руководством Малахова за выдающиеся достижения в развитии украинского драматического искусства предоставлен статус академического.

Ранее мы писали о том, что умер миллиардер, который родился во Львове.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.