Умер дизайнер Louis Vuitton [ Редактировать ]
Источник: Instagram
В возрасте 41 года скончался американский дизайнер, модельер и диджей Вирджил Абло. Об этом стало известно в его Instagram-аккаунте.
С 2019 года Абло боролся с редкой и агрессивной формой рака – ангиосаркомой сердца. За два года он прошел множество сложных процедур, однако не афишировал свою болезнь.
Президент группы Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно заявил, что Вирджил был не только "гениальным дизайнером и визионером", но и "человеком, обладающим прекрасной душой и большой мудростью".
Абло родился в США в семье эмигрантов из Ганы. Карьеру в индустрии моды он начал в 2009 году.
После учебы в университете работал с модным домом Fendi и рэпером Канье Уэстом. В 2012 году основал бренд одежды Off-White.
С 2018 года Абло был художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton.
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