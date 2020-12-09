Рейтинг миллиардеров Forbes: Илон Маск впервые поднялся на второе место [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Глава технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time.
Он потеснил на третье место в рейтинге богатейших людей мира владельца Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.
Во вторник, 8 декабря, состояние американского бизнесмена выросло на $1,6 млрд и теперь составляет $144,7 млрд.
8 декабря котировки компании Маска по производству электромобилей Tesla выросли на 1,3% в ожидании скорого включения в расчет индекса S&P 500. С начала 2020 года акции Tesla подорожали более чем в семь раз.
В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Илон Маск занимает вторую строчку с конца ноября. Его состояние оценивается в $157 млрд.
Forbes и Bloomberg с конца ноября спорят о размерах состояния самого популярного миллиардера в мире.
Forbes заявляет, что Илон Маск владеет около 21% акций Tesla, но заложил более половины своей доли в компании в качестве обеспечения по личным займам. Поэтому при оценке его пакета акций применяется дисконт 25%.
Также Маск владеет 48% акций в компании SpaceX, которая оценивается в $46 млрд. Forbes применяет к его доле дисконт 10%.
На момент написания статьи Илон Маск снова опустился на третью строчку рейтинга.
ТОП-5 богатейших людей по версии Forbes:
- основатель Amazon Джефф Безос - $185,4 млрд;
- президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно - $145,2 млрд;
- основатель SpaceX и Tesla Илон Маск - $144,7 млрд;
- основатель Microsoft Билл Гейтс - $118,8 млрд;
- основатель Facebook Марк Цукерберг - $104 млрд.
Ранее сообщалось, что у Илона Маска и певицы Граймс родился сын.
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