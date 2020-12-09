Из-за роста котировок Tesla бизнесмен за один день разбогател на $1,6 млрд Источник: Associated Press

Глава технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time.

Он потеснил на третье место в рейтинге богатейших людей мира владельца Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Во вторник, 8 декабря, состояние американского бизнесмена выросло на $1,6 млрд и теперь составляет $144,7 млрд.

8 декабря котировки компании Маска по производству электромобилей Tesla выросли на 1,3% в ожидании скорого включения в расчет индекса S&P 500. С начала 2020 года акции Tesla подорожали более чем в семь раз.

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В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Илон Маск занимает вторую строчку с конца ноября. Его состояние оценивается в $157 млрд.

Forbes и Bloomberg с конца ноября спорят о размерах состояния самого популярного миллиардера в мире.

Forbes заявляет, что Илон Маск владеет около 21% акций Tesla, но заложил более половины своей доли в компании в качестве обеспечения по личным займам. Поэтому при оценке его пакета акций применяется дисконт 25%.

Также Маск владеет 48% акций в компании SpaceX, которая оценивается в $46 млрд. Forbes применяет к его доле дисконт 10%.

На момент написания статьи Илон Маск снова опустился на третью строчку рейтинга.

ТОП-5 богатейших людей по версии Forbes:

основатель Amazon Джефф Безос - $185,4 млрд; президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно - $145,2 млрд; основатель SpaceX и Tesla Илон Маск - $144,7 млрд; основатель Microsoft Билл Гейтс - $118,8 млрд; основатель Facebook Марк Цукерберг - $104 млрд.

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Ранее сообщалось, что у Илона Маска и певицы Граймс родился сын.