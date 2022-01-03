В понедельник, 3 декабря на острове Тайвань зафиксировали сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,0 балла. Об этом сообщает Taiwan News.

По информации Центрального метеорологического бюро (CWB), эпицентр землетрясения находился в 56,7 км от округа Хуалянь на глубине 19,4 км.

Известно, что толчки ощутили и в других регионах, в частности, в столице Тайпеи. Кроме того, землетрясение ощущалось в таких странах: Япония, Филиппины и Китай.

Указано, что информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,6 балла, эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км.

Кроме того, в Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. , Эпицентр подземных толчков находился в Крюковском районе, на север от поселка городского типа Холмы на глубине 10 километров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.