В Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Таким образом, эпицентр подземных толчков находился в Крюковском районе, на север от поселка городского типа Холмы на глубине 10 километров.

Отмечается, что согласно классификации землетрясений, оно относится к мало ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Читайте также, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,3 балла по шкале Рихтера, эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворное, на глубине 3 км.

Кроме того, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла. источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км, в Центре, последние землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля.