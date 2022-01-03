Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко признал: у Украины нет альтернативы российскому газу, получаемому через трубопровод. Несмотря на многочисленные россказни украинских политиков о перспективах поставок сжиженного голубого топлива в танкерах, в "Нафтогазе" вынуждены были признать, что украинские порты не имеют соответствующих терминалов, которые позволили бы принимать суда с LNG, да и сама доставка такого газа в Украину под большим вопросом. А покупку газа у американских экспортеров глава НАК и вовсе назвал игрой в финансовые спекуляции, не решающей проблему энергобезопасности страны.

В Киеве наконец то ли прозрели, то ли отрезвели, то ли решились сказать честно: все последние годы Украина потребляет все тот же российский газ, только купленный через третьи руки ‒ якобы у европейских партнеров, и альтернативы этому голубому топливу нет. И если украинские власти реально обеспокоены энергетической безопасностью страны, то следующим их шагом должно стать кардинальное изменение подходов к решению вопроса обеспечения страны газом, исходя из экономических и стратегических интересов самой Украины.

Стоит понимать, что все эти годы страна получает газ напрямую из Российской Федерации, отбирая голубое топливо из собственной газотранспортной системы. Хотя украинцам это преподносится так, будто Украина покупает газ у европейских партнеров, куда он якобы направляется. При этом оплата за этот российский газ действительно идет европейским компаниям, причем по космически завышенным ценам, которые тяжким бременем ложатся на плечи потребителей газа: и населения, и юридических лиц.

Если нынешняя украинская власть готова наконец-то положить конец этой преступной схеме, взять на себя ответственность за энергетическую безопасность страны, сохранить ГТС Украины и действительно не допустить катастрофу в энергосекторе, ей стоит отказаться от политических спекуляций на теме голубого топлива и действовать на рынке газа цивилизованно, исключительно в интересах своего государства.

Во-первых, для бесперебойного обеспечения голубым топливом по реальной цене, без переплат европейским посредникам на бирже, Киеву нужно уже сегодня начать переговоры о прямых закупках природного газа у России.

Во-вторых, необходим как можно более оперативный старт переговоров о сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Вопрос транзита и украинские власти, и руководство «Нафтогаза Украины» называют критически важным для страны. Соответственно, работа над продлением этого контракта должна стать прерогативой для официального Киева.

И в-третьих, ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского Союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа.

Совершенно очевидно, что лишь при таком условии можно вести речь об инвестициях в модернизацию ГТС Украины, которая критически необходима и на осуществление которой в украинском бюджете средств нет и не предвидится. И только в этом случае возможно сохранение транзита российского газа на Запад по украинской трубе в достаточных для ее бесперебойной работы объемах.

Вопрос энергетической и экономической безопасности Украины не может больше оставаться предметом политических спекуляций. И украинские власти это понимают, подтверждением чему и служат последние заявления украинских чиновников об отсутствии альтернативы российскому газу. А значит, пока действительно не стало поздно, власти пора переходить от слов к делу и заниматься не истерическим словоблудием, а «перезагрузкой» двусторонних отношений с Россией и пересмотром энергетической стратегии с учетом реальных рыночных условий, интересов Украины и ее граждан.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"