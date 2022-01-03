"НІ" ядерній війні та гонці озброєнь. З такою спільною заявою виступили очільники п'яти держав, що офіційно мають ядерний арсенал. Це США, Китай, Британія, Франція та Росія.

У своїй заяві президенти наголошують: у ядерній війні не може бути переможців, тому її ніколи не можна розпочинати. Натомість ядерна зброя має служити виключно обороні - стримувати агресію та запобігати війні.

Лідери країн підтвердили, що наразі їхній ядерний арсенал - цитую - "не націлено один на одного чи будь-яку іншу країну".