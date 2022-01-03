Очільники п'яти держав, що мають ядерний арсенал, виступили проти ядерної війни [ Редактировать ]
"НІ" ядерній війні та гонці озброєнь. З такою спільною заявою виступили очільники п'яти держав, що офіційно мають ядерний арсенал. Це США, Китай, Британія, Франція та Росія.
У своїй заяві президенти наголошують: у ядерній війні не може бути переможців, тому її ніколи не можна розпочинати. Натомість ядерна зброя має служити виключно обороні - стримувати агресію та запобігати війні.
Лідери країн підтвердили, що наразі їхній ядерний арсенал - цитую - "не націлено один на одного чи будь-яку іншу країну".
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Наголосили - РФ "дезінформувала та висунула цинічні звинувачення на адресу решти країн, спотворивши їхню історію у власних політичних цілях".
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