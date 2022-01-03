За три тижні роботи "єПідтримки" відкрито більше 7 млн віртуальних карток [ Редактировать ]
Українці, які щепилися двома дозами вакцини, продовжують отримувати свою тисячу гривень. За три тижні роботи "єПідтримки" відкрито більше семи мільйонів віртуальних карток.
Ними вже активно користуються. За підрахунками Міністерства цифрової трансформації, українці витратили 638 мільйонів гривень. Нагадаю, за "тисячу" можна купити книжки, квиток на поїзд чи у кіно, а ще придбати абонемент у спортзал. І вже цього місяця в "Дії" з'явиться ще одна послуга: люди старші за 60 зможуть використати тисячу на ліки.
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В рейтингу за витратами: література - на першому місці, далі - музеї, кіно та квитки на транспорт. І вже є ті, хто намагається або обміняти віртуальну тисячу на кеш, або придбати послуги, яких немає в переліку.
Нараховувати гроші на віртуальну банківську картку почали відучора.
Щоправда, на руки гроші не дадуть, а нарахують через електронний застосунок "Дія". Витратити кошти можна на театри, музеї чи кіно. А ще на транспорт - авіацію і залізницю.
Так у мегаполісі намагаються пришвидшити імунізаційну кампанію та уникнути локдауну. Така пропозиція від мерії чинна до кінця року.
Та спершу власникам закордонного документа про імунізацію треба звернутися до свого сімейного лікаря. Навіщо? Пояснив очільник Мінцифри Михайло Федоров.