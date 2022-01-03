Українці, які щепилися двома дозами вакцини, продовжують отримувати свою тисячу гривень. За три тижні роботи "єПідтримки" відкрито більше семи мільйонів віртуальних карток.

Ними вже активно користуються. За підрахунками Міністерства цифрової трансформації, українці витратили 638 мільйонів гривень. Нагадаю, за "тисячу" можна купити книжки, квиток на поїзд чи у кіно, а ще придбати абонемент у спортзал. І вже цього місяця в "Дії" з'явиться ще одна послуга: люди старші за 60 зможуть використати тисячу на ліки.