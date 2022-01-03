В будівлі на той момент перебувало зо два десятка людей.

Без жертв обійшлося сьогодні у Вишгороді, що під Києвом. Там із самого ранку загорівся 4-поверховий готель. Спалахнув дах, людей довелося евакуювати.

Що могло спричинити пожежу? На місці події працював і наш кореспондент Василь Богайчик. Від нього дізнаємось всі деталі.

Клуби диму валять з даху, а полум'я видно за сотні метрів. Ранкова пожежа наполохала чи не увесь Вишгородський район. Це відео зафільмували очевидці до приїзду рятувальників.

-Пожар распространился аж до крыши. Жаль здание, жаль потраченых денег, жаль людей, которые там могли находиться.

Загорілося о сьомій ранку. В будівлі на той момент перебувало зо два десятка людей. Всі вони майже спали. Тож, вибігали на вулицю в чому були і без речей. Двох працівників готелю - евакуювали рятувальники. Ті надихалися чадного газу.

Василь Богайчик, кореспондент:

В постраждалому будинку жив обслуговуючий персонал. Зараз люди звідти забирають уцілілі речі та переносять їх в готель. Тепер це буде їх домівка на найближчий час.

З полум'ям боролися 40 рятувальників і щоб його загасити, стягнули техніку аж з кількох районів. Приборкати вогонь вдалося тільки за 4 години.

Складність гасіння полягала в тому, що цей будинок знаходиться впритул до готелю "Вишеград" і тому це дуже важко було встановити техніку та драбину для того, щоб гасити пожежу.

Попередньо загорілося через несправність електромережі. Власник готелю, запевняє, пожежна система в будівлі була справною. Вогнегасники теж робочі. А до пожежі, припускає, міг призвести людський фактор.

-Все єсть. Все воно відповідало просто, шо люди, знаєте, як недбалі такі. Люди скажем так. Вночі спали, положили телефон на кровать. Вони десь загорілися вот. Побачили, почали тушити. Вогнегасники всі там. - Були? - Та використали усі вогнегасники штук 10 навєрноє було вогнегасників.

Остаточну причину пожежі встановить експертиза. Результати мають оприлюднити найближчим часом.