В канун светлого праздника Рождества из-за штамма корнавирусной инфекции "Омикрон" были отменены 2 тысячи авиарейсов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Таким образом, за день до католического Рождества авиакомпании отменили тысячи своих рейсов. В то же время пассажиры некоторых из них не были предупреждены заранее.

Отмечается, что на страницах авиакомпаний в социальных сетях многие жалуются, что узнали об отмене рейса после приезда в аэропорт. Известно, что в настоящее время только на территории Соединенных Штатов Америки было отменено 458 внутренних рейсов. Там заболеваемость коронавирусом "Омикрон" составляет более 70%.

Читайте также, в мире за минувшие сутки лабораторно подтвердили 973 256 новых случаев коронавирусной инфекции. Лидером по новым COVID-случаям за сутки в мире по-прежнему остаются США (+267 269), далее идут: Великобритания - 119 789, Франция - 91,608, Испания - 72 912, Германия - 39 196 и Россия

Кроме того, Еврокомиссия договорилась с компанией Pizer об увеличении поставок вакцин от коронавирусной инфекции. В прошлый четверг Еврокомиссия достигла договоренности с компанией Moderna о доставке дополнительных доз вакцины в первом квартале следующего года.