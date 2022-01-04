Про безпеку на українському кордоні - говоритимуть і в НАТО. Альянс скликає - на сьоме січня - позачергове засідання. Особисто порушити українське питання планує і новий канцлер Німеччини - Олаф Шольц. Політик - за даними ЗМІ - вже домовляється про зустріч з Путіним. І ці переговори можуть відбутися до кінця січня.

Де їх планують проводити ? І про що конкретно говоритимуть лідери? Тетяна Логунова все розкаже.

Олаф Шольц хоче зустрічі з Володимиром Путіним. Якомога скоріше - до кінця січня. Де відбудуться переговори, наразі невідомо, але їх уже готують. Таку інформацію оприлюднив німецький таблоїд "Більд" із посиланням на анонімні джерела у відомстві канцлера. За даними журналістів, Шольц говоритиме з Путіним про Україну, газ та майбутнє "нормандського формату". А ще - прагне "нового старту" у відносинах між Берліном та Москвою.

Інформацію видання про підготовку переговорів у відомстві канцлера поки що не підтвердили. Утім, і не спростували. Коментар речника федерального уряду був таким: про дату, час та місце ймовірної зустрічі повідомлять завчасно.

У будь-якому разі простими ці переговори точно не будуть. На посаді канцлера Шольц менше ніж місяць, а вже зробив низку різких заяв на адресу Кремля. Він критикував Росію за стягування військ до українського кордону, погрожував санкціями в разі ескалації й заявляв про необхідність негайно відновити роботу нормандського формату. Про українські кордони - канцлер згадав навіть у своєму першому новорічному привітанні.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Наша мета - суверенна та сильна Європа. Європа спільних цінностей, якими є мир, верховенство права те демократія. Щодо України, то нині ми зіштовхуємося з новими викликами. Непорушність кордонів є цінністю, яка не підлягає обговоренню.

А от щодо нормандських переговорів, то вони вже підтверджені. На рівні радників. Цього тижня зустрінуться представники Німеччини та Росії. А потім - проведуть перемови з українським візаві, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Де відбудуться ці зустрічі, поки що невідомо.

Штеффен Геберштрайт, речник уряду Німеччини:

Цього тижня, точну дату ми повідомимо пізніше, запланована розмова радників канцлера Німеччини та президента Франції з російським візаві. Незалежно від цих переговорів, німецький і французький колеги цього ж тижня зустрінуться і з українським партнером.

Українською темою займається не лише офіс канцлера, а й Міністерство закордонних справ. Завтра головна дипломатка Німеччини Анналена Бербок вилетить до США. Вона планує зустрітися з Ентоні Блінкеном та обговорити з ним ситуацію на російсько-українському кордоні.