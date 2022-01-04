Нечувана посуха вивела на протест бджолярів у Чилі [ Редактировать ]
Нечувана посуха вивела на протест бджолярів у Чилі. Аномально тепло в країні вже 12 років, і через це гинуть рослини. А як наслідок - і бджоли. Люди вимагають від влади допомоги: або субсидій, або підвищення цін на мед. Мітингарі принесли до президентського палацу в Сантьяго шість десятків вуликів. Комахи одразу розлетілися центром міста. Перепало поліцейським, яким наказали прибрати протестну мініпасіку. Сімох - довелося ушпиталити.
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