Нечувана посуха вивела на протест бджолярів у Чилі. Аномально тепло в країні вже 12 років, і через це гинуть рослини. А як наслідок - і бджоли. Люди вимагають від влади допомоги: або субсидій, або підвищення цін на мед. Мітингарі принесли до президентського палацу в Сантьяго шість десятків вуликів. Комахи одразу розлетілися центром міста. Перепало поліцейським, яким наказали прибрати протестну мініпасіку. Сімох - довелося ушпиталити.