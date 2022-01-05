Протесты в Алматы: идет штурм мэрии, количество пострадавших растет [ Редактировать ]
В среду, 5 января, в Казахстане, в Алматы, протестующие начали штурм акимата (мэрии). В ответ в них летят светошумовые гранаты. Об этом сообщает портал Orda.Kz.
Так, протестующие ворвались в здание акимата Алматы, в нем выбиты окна и двери. Другая часть протестующих пытается прорваться в старую резиденцию президента.
В мэрии Алматы начался пожар, горит здание прокуратуры города.
Около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики, они вооружились резиновыми дубинками.
Количество пострадавших в результате столкновений у акимата Алматы пошло на десятки.
По информации местных СМИ, к месту событий удалось проехать лишь одной карете скорой помощи, при этом толпа пыталась помешать увезти избитых.
Медикам удалось заполнить машину быстрым максимальным количеством пострадавших и уехать.
More smoke over Almaty city council https://t.co/lOEYvpdvw1 pic.twitter.com/QjE0hSJytN— Liveuamap (@Liveuamap) January 5, 2022
Aktobe Akimat (Government HQ)#Kazakistan pic.twitter.com/CiTeRR1PX9— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) January 5, 2022
Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.
Правительство Казахстана отправили в отставку, назначены новые лица. В Алматы не работает общественный транспорт и интернет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По состоянию на среду, 5 января, в казахстанском Алматы не работает общественный транспорт
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Казахстана в отставку
Наймасовіший мітинг на заході країни - в місті Актау. Там зібралися тисячі людей, у центрі розгорнули намети. Поліція намагається силоміць розігнати протест.
Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону своих восточных вод.
В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Акорде