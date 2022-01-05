В среду, 5 января, в Казахстане, в Алматы, протестующие начали штурм акимата (мэрии). В ответ в них летят светошумовые гранаты. Об этом сообщает портал Orda.Kz.

Так, протестующие ворвались в здание акимата Алматы, в нем выбиты окна и двери. Другая часть протестующих пытается прорваться в старую резиденцию президента.

В мэрии Алматы начался пожар, горит здание прокуратуры города.

Около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики, они вооружились резиновыми дубинками.

Количество пострадавших в результате столкновений у акимата Алматы пошло на десятки.

По информации местных СМИ, к месту событий удалось проехать лишь одной карете скорой помощи, при этом толпа пыталась помешать увезти избитых.

Медикам удалось заполнить машину быстрым максимальным количеством пострадавших и уехать.

Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.

Правительство Казахстана отправили в отставку, назначены новые лица. В Алматы не работает общественный транспорт и интернет.

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