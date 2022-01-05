Щонайменше на 300 мільйонів гривень від держави чекають цього місяця шахтарі. Перед новорічними святами уряд погасив зарплатні борги перед гірниками. У січні чекають ще один транш, для стабілізації роботи підприємств. Та все ж таки... для підтримки галузі цього вкрай мало, вважають в опозиції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":