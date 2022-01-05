Опозиція закликає уряд фінансово підтримувати вугільну галузь [ Редактировать ]
Щонайменше на 300 мільйонів гривень від держави чекають цього місяця шахтарі. Перед новорічними святами уряд погасив зарплатні борги перед гірниками. У січні чекають ще один транш, для стабілізації роботи підприємств. Та все ж таки... для підтримки галузі цього вкрай мало, вважають в опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Должна быть государственная политика по отношению к угольной отрасли, не должно быть задолженности по зарплате. Её никогда не было несколько лет назад еще. Это ноу-хау последних лет. Естественно, наши 37 шахт, которые контролируемые на нашей территории, они должны работать и обеспечивать уголь, а не покупать где-то за морями и обеспечивать работой шахтеров в Австралии или Америке, Польше. Ну это вообще цинизм.
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Зараз в наших газосховищах - 13 з половиною мільярдів кубів газу. Цього, за словами експертів, має вистачити рівно до кінця опалювального сезону. Але... це якщо аномальних морозів не буде.
Шахта "Гірська". Луганщина. Тут третю добу протестують вуглярі. 15 людей перебувають у забої і не піднімаються на поверхню. Вимагають виплатити... зарплату.
Власть обязана полностью ликвидировать задолженность по заработной плате перед работниками угледобывающих предприятий
Інакше, вартість стратегічних продуктів, наприклад, хліба - неминуче зросте, і люди просто не зможуть їх купувати, як раніше.
Новенькі альтанки, пісочниці, гойдалки та безліч локацій для розвитку. Такий подарунок малечі до Дня святого Миколая зробили в цьому одеському дитсадку на Мечникова. Встановили тут і вуличну сцену.