За сім-карткою - з паспортом. Саме така перспектива чекає на всіх українців, охочих відновити номер або придбати новий. В Україні набув чинності закон, який зобов'язує операторів мобільного зв'язку вимагати документи, перш ніж продати людині картку.

Наш Богдан Вербицький зібрав усі деталі змін, а Тетяна Логунова з Берліна розкаже про те, як ці норми прижились у Німеччині.

Загубили сім-картку? - Готуйте паспорт!

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів:

Цей закон тільки вступив в силу.

Ми дізналися! Чи потрібно "бігти з паспортом" до оператора? І як тепер купити нову сім-картку?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Де ми тільки їх не купували: на розкладках, в супермаркетах на касі, чи навіть в звичайних продуктових магазинах.

Купити "сімку" було просто - як воду. Часто їх і безкоштовно видавали (як акцію). Але з Нового Року з ними стало складніше. Хочеш купити картку? - Спочатку покажи паспорт!

Оксана, жителька Києва:

Цей номер у мене від самого початку. Тобто, якщо він з'вився там у двохтисячних, то він у мене зараз так і є.

Загалом у пані Оксани два номери. Другий теж з'явився давно - років 15 тому. Відтоді змінювалися тільки телефони. Перший, приміром, був...

-Він такий був… великий. З такою невеличкою антенкою.

Пакет для нього жінка купувала безпосередньо в магазині оператора мобільного зв'язку.

Оксана, жителька Києва:

Вона була в такій коробочці, як касета складалася. І там була ця карточка, правила введення і тому подібне. І я не думаю, що тоді було все якось дуже строго.

"Дуже строго" - це жінка про нові правила відновлення сім-карток. Якщо ви її загубили, до оператора доведеться йти вже з паспортом.

Оксана, жителька Києва:

Лишній раз показувати свої паспортні дані ще десь, мені б не дуже хотілося. Чесно.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів:

Це не є проблема. Це є ваш захист. По-друге, якщо ваш номер телефону прив'язаний до паспорту і ви отримуєте кредит по номеру телефону, і в банку перевіряють, чи дійсно ваш номер телефону прив'язаний до ваших паспортних даних, то це теж ваш захист.

Бо раніше відновити втрачену сім-картку можна було і... без вашого відома. І цим дуже активно користувалися шахраї.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів:

Потрібно було тільки назвати три питання оператору мобільного зв'язку, щоб пере випустити карту як втрачену. Тобто будь-хто міг підійти і сказати: "Я втратив свою сімку. Номер такий-то".

Антон Башловка, адвокат:

Він може зайти до ваших банківських сервісів. Може вкрасти ваші гроші. Дуже часто може зламати наприклад вашу електронну пошту.

А як щодо захисту персональних даних? Паспорт же доведеться показати...

Антон Башловка, адвокат:

Ну, чесно кажучи, я взагалі не бачу в цьому ніякої проблеми, бо наприклад особисто я користуюся контрактним номером телефону одного з наших операторів двадцять років, і жодних проблем захисту моїх персональних даних в мене не було.

Та і йдеться не про обіг усіх сім-карток українців, а лише втрачених. Хоча в Європі, приміром, без реєстрації нової сім-карти нікуди й не зателефонуєш!

Офіційний документ з фотографією. Національний чи закордонний паспорт, або посвідка на проживання. Без цих документів стати користувачем мобільного зв'язку в Німеччині не вдасться. Сім-картку вам просто не продадуть. Навіть пріпейд.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Утім, так було не завжди. Обов'язкову ідентифікацію користувачів мобільного зв'язку у Німеччині запровадили 5 років тому. Після серії терактів у бельгійському Брюсселі. Тоді німці ухвалили низку антитерористичних законів. Один з них і поклав край анонімності в світі мобільного зв'язку.

Для контрактних абонентів нічого не змінилося - під час укладання договору вони і раніше мали надати посвідчення особи. А от туристам і німцям, які надають перевагу пріпейдам, довелося звикати до нових правил. Тобто, збираючись по сімку, не забувати вдома або в готелі свій паспорт. Це нововведення спочатку критикували - мовляв, а як же конфіденційність приватних даних? Утім, більшість німців його підтримала.

-А чому б і ні? Мені немає чого приховувати. Тому я не проти.

Це трохи незручно. Активація картки - справжня морока. Але рішення все одно було правильним. Тепер шахраї та злочинці не можуть так просто, без жодного контролю, користуватися сімками.

Активувати картку власноруч доводиться людям, які придбали її у супермаркеті чи на заправці. Щоб телефон запрацював, треба з паспортом прийти у найближче поштове відділення або пройти процедуру відео-ідентифікації в інтернеті.

Це - кадри оперативної зйомки. Кіберполіція "накрила" шахрая, що виробляв фейкові медичні документи. На столі - десятки телефонів і мобільних пакетів. І "відео-ідентифікацію в інтернеті" (як в Німеччині), звісно, ніхто не проходив! Але це вже наступний крок.