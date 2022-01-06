Сам Порошенко до 17 січня в дипломатичному турне

Земельні ділянки, маєток, квартири, заводи та банк! Усе - під арештом! Таке різдвяне привітання для Петра Порошенка підготував Офіс Генпрокурора. Столичний суд сьогодні арештував усе майно п'ятого президента. За клопотанням слідчих.

Сам Порошенко до 17 січня - в дипломатичному турне - проводить переговори з міжнародними партнерами. І в судах - його інтереси обстоюють адвокати. Вони вже готують апеляцію й обіцяють позиватися до Європейського суду з прав людини.

Чому рішення захисники називають політично вмотивованим? І що на це відповідають у самому Офісі генпрокурора? Богдан Вербицький розкаже.

Політичний детектив кінця минулого року та початку нового! З погонями...

Візьміть, будь ласка, повістку. Візьміть повістку, будь ласка.

Та судовими засіданнями! Але сьогоднішнє - запам'ятається точно!

Йде політичне переслідування Петра Порошенка.

Коротко та лаконічно адвокат п'ятого президента Порошенка висловлюється про рішення суду. Бо Феміда... арештувала все майно політика.

Юрій Бєлкін, прокурор Офісу Генерального прокурора України:

Ті статті кримінального кодексу, за якою підозрюється п'ятий президент України передбачено додаткове покарання - конфіскація майна. Тому це й здійснюється задля забезпечення можливої конфіскації майна.

А про що саме йдеться. Попередньо відомо про арешт усіх земельних ділянок, банку, заводів та нерухомості (навіть будинок у Козині й той під арештом).

Юрій Бєлкін, прокурор Офісу Генерального прокурора України:

Це рухоме майно, і нерухоме майно. У вигляді квартир, будинку. Також це корпоративні права на різноманітні суб'єкти господарювання.

А ще суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "П'ятого" каналів. Про це заявили в "Європейській Солідарності". Єдине, що "не опечатане" - готівкові кошти п'ятого президента. І все це, за словами його адвокатів, зробили незаконно.

Ігор Головань, адвокат:

Тобто, ми бачимо абсолютне беззаконня, абсолютне нехтування нормами права. Спрямоване виключно на одне - перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність.

Бо, як стверджує адвокат, про засідання його повідомили запізно. Та й розглядати справу без головного фігуранта - неможливо! - Суперечить Кримінальному кодексу. Та в генпрокуратурі запевняють: букви закону дотрималися.

Юрій Бєлкін, прокурор Офісу Генерального прокурора України:

Повідомлено про підозру у належний спосіб. Належний, який передбачений КПК України. І всі ці моменти вже було обговорено.

Повний текст рішення опублікують 14 січня. Ну а поки що адвокати Порошенка готують апеляцію.

Ігор Головань, адвокат:

Так, ми захищаємо лідера опозиції, ми будемо стояти на захисті прав людини. Ми будемо звертатися до Європейського суду з прав людини.

А що ж сам Порошенко? - Рішення суду, ще не коментував. Заявив лише, що в Україну планує повернутися за тиждень.

17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з'явитися в суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом.

Тож політичний детектив тільки набирає обертів.