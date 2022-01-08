На следующий день после Рождества Христова, 8 января, христиане восточного обряда отмечают важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.



Праздник посвящен почитанию Богоматери, через которую Сын Божий пришел в мир. Этот день назван Собором потому, что совершается общее (соборное) чествование и других людей, близких Деве Марии и Иисусу Христу.

Традиции Собора Пресвятой Богородицы

8 января в старину считалось праздником рожениц и бабок-повитух. Женщины, вместе со своими детьми, ходили с колядками и угощением к тем, кто помог им родиться.

Еще этот день в народе называли "Бабьими кашами". Женщины с ложкой ходили в гости и ели кашу, которую хозяева дома заранее готовили для них.



Также Собор Пресвятой Богородицы отмечается в разгар святок, поэтому девушки продолжали гадания.

Запреты на Собор Пресвятой Богородицы

В старину считалось, что 8 января для женщин важнее, чем Рождество Христово, так как праздник связан с одной из них - Девой Марией. Действовал строжайший запрет: считалось, что если беременная, или ее муж, даже при крайней необходимости, будут выполнять какую-то работу, их ребенок может родиться с физическими недостатками.

Вообще, как и в дни всех крупных церковных праздников, работать запрещено всем. Это касается любой работы по дому и физического труда. День стоит посвятить празднованию, встречам с друзьями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.