Собор Пресвятой Богородицы: главные запреты и традиции праздника [ Редактировать ]
На следующий день после Рождества Христова, 8 января, христиане восточного обряда отмечают важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.
Праздник посвящен почитанию Богоматери, через которую Сын Божий пришел в мир. Этот день назван Собором потому, что совершается общее (соборное) чествование и других людей, близких Деве Марии и Иисусу Христу.
Традиции Собора Пресвятой Богородицы
8 января в старину считалось праздником рожениц и бабок-повитух. Женщины, вместе со своими детьми, ходили с колядками и угощением к тем, кто помог им родиться.
Еще этот день в народе называли "Бабьими кашами". Женщины с ложкой ходили в гости и ели кашу, которую хозяева дома заранее готовили для них.
Также Собор Пресвятой Богородицы отмечается в разгар святок, поэтому девушки продолжали гадания.
Запреты на Собор Пресвятой Богородицы
В старину считалось, что 8 января для женщин важнее, чем Рождество Христово, так как праздник связан с одной из них - Девой Марией. Действовал строжайший запрет: считалось, что если беременная, или ее муж, даже при крайней необходимости, будут выполнять какую-то работу, их ребенок может родиться с физическими недостатками.
Вообще, как и в дни всех крупных церковных праздников, работать запрещено всем. Это касается любой работы по дому и физического труда. День стоит посвятить празднованию, встречам с друзьями.
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