Российскому актеру театра и кино Вячеславу Чепурченко отказали во въезде в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным силовиков, 34-летний российский актер прибыл в Борисполь на самолете из Стамбула.



При проверке документов пограничники выяснили, что Вячеслав Чепурченко нарушал украинское законодательство - гражданин РФ посещал оккупированный Крым не через украинские КПП для участия в съемках сериала.

Во время беседы с правоохранителями, как отмечают в пресс-службе, Вячеслав Чепурченко всячески отрицал посещение временно неподконтрольной Украине территории и заявил, что приехал в Киев для очередных съемок.



34-летнему гражданину РФ отказали во въезде в Украину и выдали запрет на посещение нашей страны сроком на три года. Вячеслав Чепурченко вернулся в Стамбул обратным рейсом.

Как сообщали "Подробности", Кабинет министров Украины подготовил два санкционных списка, в которые внесены 70 россиян. В санкционные списки попали граждане России причастные к преследованию гражданского населения в оккупированном Крыму и отчуждению там культурных объектов, в частности, собора князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

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