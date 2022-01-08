Замерзли на смерть. У Пакистані понад два десятки людей загинули під час хуртовини. Усі вони - туристи, які поїхали до гірського курорту Муррі помилуватися небувалим снігопадом. За кілька днів туди одночасно рушили понад 100 тисяч автівок. З них майже тисяча - застрягла в заметах. Серед померлих - десятеро дітей. Район оголосили зоною лиха. Наразі туди направили військових, щоб розчистити дороги та врятувати тих, хто живий - зі снігової пастки.