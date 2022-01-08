Понад 20 людей загинули через хуртовину у Пакистані [ Редактировать ]
Замерзли на смерть. У Пакистані понад два десятки людей загинули під час хуртовини. Усі вони - туристи, які поїхали до гірського курорту Муррі помилуватися небувалим снігопадом. За кілька днів туди одночасно рушили понад 100 тисяч автівок. З них майже тисяча - застрягла в заметах. Серед померлих - десятеро дітей. Район оголосили зоною лиха. Наразі туди направили військових, щоб розчистити дороги та врятувати тих, хто живий - зі снігової пастки.
по теме
Правилами безпеки рибалки часто нехтують. У крижаній воді незагартована людина може протриматись не більше ніж 15 хвилин. І це за умови, якщо на дно її не потягне вологий одяг.
Як країну змусити відповідати за скоєний злочин - питання поки що відкрите. Але усі шість країн, громадяни яких загинули у цій авіатрощі - єдині й відступати не збираються.
Понад дві тисячі затриманих! 18 убитих силовиків! Про жертв з боку мітингувальників - поки що тиша. Ситуація в Казахстані змінюється щогодини. В країні - розпочалася "антитерористична операція".
Вчора потеплішало, пішов дощ, а вночі - знову мороз. Тож уранці у дворах - люди ледь човгають по льоду. Машини - повільно повзуть вгору крижаними схилами.
У ніч проти другого січня в центрі Рівного на власній іномарці він збив пішохода, втік з місця ДТП та влаштував перегони з поліцією.