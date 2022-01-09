Верховная Рада Украины модет принять решение об отсрочке введения взысканий для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, предложенная им поправка будет принята на заседании парламента в ближайшее время.

Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов, ред.) до 1 февраля 2022 года.

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Кроме того, Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год. Соответствующий законопроект даже не смогли включить в повестку дня.

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