Штрафы для ФОПов: в парламенте сделали важное заявление [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины модет принять решение об отсрочке введения взысканий для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, предложенная им поправка будет принята на заседании парламента в ближайшее время.
Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов, ред.) до 1 февраля 2022 года.
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Кроме того, Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год. Соответствующий законопроект даже не смогли включить в повестку дня.
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