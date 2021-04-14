В среду, 14 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства сказал, что ФОПы и наемные работники смогут подавать заявки на выплаты по 8 тысяч гривен с 19 апреля. Деньги получат только в "красной" зоне.

Уже с 19 апреля физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из красных карантинных зон могут посылать заявки на получение 8 тысяч гривен.

По его словам, заявки можно подавать через портал или в приложении "Дія".

Шмыгаль сообщил, что выплаты будут проведены "в те же самые сроки, как это было во время подготовки к зимнему локдауну".

Ранее Зеленский подписал закон о помощи бизнесу.

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