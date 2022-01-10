В понедельник, 10 января, в Верховной Раде предлагают законодательно ограничить срок, на который устанавливается карантин в Украине, двумя месяцами. Но его можно будет продлить. Об этом свидетельствует текст законопроекта №6508 на сайте Рады.

Статью 29 закона о защите населения от инфекционных болезней намерены дополнить фразой о том, что карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев. А в случае неблагоприятной эпидемической ситуации, Кабинет министров Украины принимает решение о продлении карантина.

Решение об установлении, продлении карантина, а также о его отмене, должно немедленно доводиться населению соответствующей территории через СМИ.

Читайте также, новый штамм "Омикрон" - это предупреждение о том, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса. Стремительное распространение штамма "Омикрон" показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп.

Кроме того, Штамм "Омикрон" может быть более заразным, но менее опасным штаммом коронавируса. Он не повреждает легкие людей так сильно, как "Дельта" и предыдущие варианты коронавируса, мыши меньше теряют вес, имеют более низкие вирусные нагрузки и испытывают менее тяжелую пневмонию.

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