В понедельник, 10 января, первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук празднует свой день рождения. Действующий глава государства Владимир Зеленский поздравил его с этим днем. Об этом он написал в Telegram-канале.

Необычайно мудрый и опытный человек. Всегда резвый и остроумный, несмотря на свой почтенный возраст.

"На долю Леонида Кравчука выпало руководство государством в сложные времена, когда Украина только становилась на ноги и обретала независимость. Под его руководством Украина заявила о себе в мире и была признана международным сообществом", - написал он.

Поэтому я был благодарен, когда Леонид Макарович согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. Он многое сделал, чтобы переговорный процесс по мирному урегулированию продвигался и Украина приближалась к восстановлению территориальной целостности, возвращению своих людей и территорий. В частности, с его участием удалось добиться прекращения огня на Донбассе в июле 2020 года.

Как сообщали "Подробности", Кравчук с трудом восстанавливается после операции на сердце, некоторое время он был подключен к аппарату ИВЛ.

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