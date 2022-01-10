Увесь бюджет - на туалет. У селі Тишиця, це Рівненщина, немає ні дороги, ні дитячого садка. Зате відтепер є вбиральня за майже чотири мільйони гривень! Її прибудували до старенької школи, якій уже близько ста років. Відкривали новобудову помпезно - з червоною стрічкою та кульками. Місцеві переконують: для них це справді свято. Наша Сніжана Сидорук вирішила глянути, на що витратили такі гроші і чому так радіють селяни. І з'ясувати, чому попри всю радість діти досі ходять у стареньку вбиральню на вулиці?

Із мамою трьох школярів рушаємо на інспекцію нової шкільної вбиральні. Для села Тишиця - це справжній інфраструктурний прорив:

-Тут буде для дівчаток маленьких іти, для хлопчиків маленьких буде тут. Для старших дівчаток і хлопчиков.

Катерина тут уперше, відколи закінчили роботи. Відкриття чекала нетерпляче, бо має особливу доньку-школярку.

Катерина Трохимчук, жителька села Тишиця, мама трьох школярів:

Я вражена. Дуже гарно все зроблено для наших діток. І туалет так для моєї Олі, бо тільки вона одна і нас у школі, що на возику їздить.

Приміщення величезне - на дев'ять кімнат і зо три десятки кабінок. Є і тут, і душ, і навіть справжня дивина для сільської місцевості - біде. Ця вбиральня наробила галасу в інтернеті. Мережею розлетілися ось ці світлини з червоною стрічкою та кольоровими кульками. Бо тутешні люди перетворили відкриття туалету на свято.

Марія Давидюк, жителька села Тишиця:

Нам зовсім не соромно про святкове відкриття нашого приміщення, а соромно, що стільки років наші дітки маленькі і дорослі ходили в цей туалет. Тому що про безпеку і здоров'я говорити у такому в такій будівлі зовсім і не говориться.

Чому так радіють - зрозуміти не складно. Бо раніше за вбиральню був ось цей сарайчик із діркою. І для учнів, і для вчителів. У холод, дощ чи мороз. Тут навіть дверей немає! А про тепло й воду і казати годі. Тож усі мріяли про нормальний туалет. І його добудували до... старенької школи, якій майже століття.

Надія Лук'янчук, заступниця директора з навчально-виховної роботи Тишицького ліцею:

Обділені наші ті діти, спортзалом обділені, актовою залою обділені, ми тоже хотіли, щоб і в наших діток була радість і ми не думали, щоб щось погане зробить.

Вбиральню будували з 2019 року. Із нуля зводили приміщення на... 250 квадратів. Витратили понад чотири мільйони гривень! І ось він - найдорожчий туалет у громаді.

Руслан Пилипчук, березнівський міський голова:

Всі кошти були бувшої Березнівської районної ради. Яка закінчила своє існування 31 грудня 20-го року. Тоді було використано порядка трьох мільйонів за рахунок освітянських субвенцій. І уже з залишках освітянської субвенції Березнівської міської ради мільйон, щоб його повністю закінчити ввести в експлуатацію.

Та найцікавіше - хоча свято нового туалету влаштували, дітей сюди поки що... не пускають. Учні й надалі бігають у сарайчик на вулицю. Бо нову вбиральню досі не здали в експлуатацію.

Руслан Пилипчук, березнівський міський голова:

Вже документи готуються подаватися для закінчення. То їсть, я думаю, що буквально протягом цього тижня документи будуть в наявності.

І люди готові чекати... Тут, у Тишиці, понад дві тисячі жителів. І ніхто звідси особливо не виїжджає. Щоправда, сюди й доїхати складно... Це зараз ями на дорозі присипав сніг. А ще тут ніколи не було дитсадка, хоча народжуваність висока. Тож місцеві сподіваються, що відкриття такої дорогої вбиральні - це лише початок цивілізації в їхній глибинці.