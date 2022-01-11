Цієї ночі пішов із життя спікер Європарламенту Давид Сассолі. У висновку лікарів вказано, що причина смерті - ускладнення через порушення роботи імунної системи. Торік восени він переніс пневмонію у складній формі. Потому так і не зміг відновити здоров'я і до роботи вже не повернувся. В Європарламенті Сассолі працював із 2014 року. Обраний туди від Італійської демократичної партії. Політику було 65 років. Він мав дружину і двох дітей.