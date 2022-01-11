У Нью-Йорку з'ясовують причини наймасштабнішої за останні 30 років пожежі, яка сталася в житловій багатоповерхівці. Спершу повідомляли про 19 загиблих. Та згодом виявилося, що їх 17. Однак ця статистика ще може змінитися. Адже понад пів сотні людей зазнали поранень. І багато хто з них перебуває зараз у тяжкому стані. Що спричинило таку трагедію? - Владислав Політ розкаже.

Вони благають про допомогу! Я чую, як жінка кричить: "Допоможіть мені, я щойно народила дитину!" Це просто божевілля.

Майкл Джозеф, мешканець будинку:

Це трагедія для нас усіх. А надто для тих, хто втратив рідних і дітей.

Усе сталось ось у цьому висотному будинку в районі Бронксу, в Нью-Йорку. У дворівневій квартирі на другому та третьому поверхах зайнявся... несправний електрообігрівач. Власники оселі під час евакуації не зачинили дверей. Тож вогонь швидко перекинувся до сусідів, а дим - узагалі - охопив усю будівлю.

Даніель Нігро, рятувальник:

Через це й загинула величезна кількість людей. І ще купа людей потрапили до лікарень, де зараз борються за їхнє життя. Від опіків або отруєння чадним газом постраждали люди чи не з кожного поверху.

Загони пожежників - а загалом вогнеборців було дві сотні - прибули до охопленого вогнем будинку - майже одразу. Але врятувати всіх, хто був усередині, не вдалося... Цій пожежі присвоїли найвищу - п'яту - категорію складності та небезпеки.

Марта Санчес, мешканка будинку:

Коли я вибігла на вулицю та побачила будинок, то просто не могла стримати сліз. Дуже сумно.

Жителі Нью-Йорка кажуть: вони ще ніколи не бачили нічого подібного. А мер уже назвав це займання "однією з найтрагічніших подій, що сталися в місті протягом останніх десятиліть".

Ерік Адамс, мер Нью-Йорка:

Безумовно, це одна з найстрашніших пожеж в історії Нью-Йорка. Цей інцидент жахливий і всім нам болітиме ще довго. Гадаю, нині Нью-Йорк просто в розпачі від того, що сталося.

Бо місто й справді не пам'ятає подібних трагедій. Найбільша за кількістю жертв пожежа в Нью-Йорку була понад сто років тому - 1911 року - на одній із фабрик у Нижньому Мангеттені. Тоді загинули півтори сотні людей.