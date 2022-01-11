США виділили 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Виявилось, що рішення ухвалили ще в грудні, однак його не афішували. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. І уточнює, що за ці гроші для української армії придбають стрілецьку зброю та боєприпаси. А також системи радіозв'язку й медичне обладнання. Крім того, стало відомо, що група конгресменів внесла на розгляд Палати представників Конгресу законопроєкт, за яким Вашингтон має витратити на військову допомогу Україні ще 450 мільйонів доларів. А також - посилити санкційну політику стосовно російського газогону "Північний потік-2". На тлі скупчення російських військ біля українського кордону напередодні відбулися російсько-американські перемови у Женеві. За повідомленням Білого дому, прогресу на них не досягнуто. 12 січня проблему мають обговорити на зустрічі Ради Росія-НАТО, а на 13 січня у Відні призначені переговори Росія-ОБСЄ.

Джен Псакі, речниця Білого дому: