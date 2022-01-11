США придбають для української армії стрілецьку зброю та боєприпаси [ Редактировать ]
США виділили 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Виявилось, що рішення ухвалили ще в грудні, однак його не афішували. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. І уточнює, що за ці гроші для української армії придбають стрілецьку зброю та боєприпаси. А також системи радіозв'язку й медичне обладнання. Крім того, стало відомо, що група конгресменів внесла на розгляд Палати представників Конгресу законопроєкт, за яким Вашингтон має витратити на військову допомогу Україні ще 450 мільйонів доларів. А також - посилити санкційну політику стосовно російського газогону "Північний потік-2". На тлі скупчення російських військ біля українського кордону напередодні відбулися російсько-американські перемови у Женеві. За повідомленням Білого дому, прогресу на них не досягнуто. 12 січня проблему мають обговорити на зустрічі Ради Росія-НАТО, а на 13 січня у Відні призначені переговори Росія-ОБСЄ.
Джен Псакі, речниця Білого дому:
Нині на кордоні перебуває 100 тисяч вояків, і очевидно, повернути їх до казарм чи повідомити нам про такий намір було б, безумовно, найпростішим способом продемонструвати прагнення до миру. Ми вже не раз заявляли, і я повторю - жодних розмов про Європу без Європи, і жодних розмов про Україну без України. Тому ми чекаємо на два інших раунди перемов цього тижня та продовження дискусії. Абсолютно войовнича риторика та агресивні дії виходили від росіян, тож вони мають усі можливості здійснити деескалацію.
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