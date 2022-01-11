Як виявилось згодом, горів не сам собор, а господарча будівля поруч з храмом.

Собор у вогні! Ще вранці такими заголовками рясніли повідомлення мало не всіх харківських ЗМІ. З території найбільшого у східній Європі, візитівки Харкова - Свято-Благовіщенського кафедрального храму кубчилися густі хмари диму.

Як виявилось згодом, горів не сам собор, а господарча будівля поруч з храмом. За годину пожежу ліквідували. Потерпілих немає. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін та церковний інвентар. Сам кафедральний собор не постраждав. Причини пожежі ще з'ясовують.