Пожежа у Харкові: горіла територія собору [ Редактировать ]
Собор у вогні! Ще вранці такими заголовками рясніли повідомлення мало не всіх харківських ЗМІ. З території найбільшого у східній Європі, візитівки Харкова - Свято-Благовіщенського кафедрального храму кубчилися густі хмари диму.
Як виявилось згодом, горів не сам собор, а господарча будівля поруч з храмом. За годину пожежу ліквідували. Потерпілих немає. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін та церковний інвентар. Сам кафедральний собор не постраждав. Причини пожежі ще з'ясовують.
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