Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что США и западные партнеры обещали не обсуждать вопросы, касающиеся Украины, без ее участия. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Запад активно принимает участие в регулировании ситуации на Донбассе.

Он уверен, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны России, так и со стороны стран, которые позволят этому состояться.

Мы получили гарантии от президента США Джо Байдена и всех наших западных партнеров, что какие-либо вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия. И принцип "ничего об Украине без Украины" будет придерживаться во время любых переговоров.

По его словам, Россия вынашивает агрессивные планы в отношении Украины, и добавил, что страны Запада не должны "позволить этому произойти".

Он подчеркнул, что украинские власти ежедневно работают над укреплением армии и обороноспособности государства и благодарны за соответствующую помощь иностранным партнерам.

Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.

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