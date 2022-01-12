Океан досягнув найвищої температури в історії [ Редактировать ]
Океан досягнув найвищої температури в історії. Температуру вимірювали в усіх океанах світу. Учені кажуть, що нагрівання води викликане кліматичною кризою, яка є наслідком діяльності людства. Через нагрівання океану все частіше виникають шторми й урагани. А тепла вода "з'їдає" величезні льодовики Гренландії та Антарктики.
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