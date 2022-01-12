В Одесской области правоохранители арестовали двух подростков и иностранца, которых подозревают в нападении на педагога. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел 11 января около 19:00 в одном из сел Татарбунарской общины. Там злоумышленники в масках проникли в дом учительницы. Они разбили стекло двери и напали на хозяйку с ножом, угрожая ей. 64-летней женщине нанесли удары и отобрали деньги, а также золотую цепочку. Пострадавшая сразу же обратилась к правоохранителям, которые вычислили нападавших по "горячим" следам и задержали.

Отмечается, что Подельники - братья в возрасте 16-ти и 17-ти лет и 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Все трое хорошо знали потерпевшую - несовершеннолетние в прошлом были ее учениками, а иностранец имеет с ней общих знакомых. Им грозит наказание в виде лишения свободы, сроком от 7 до 12 лет.

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Кроме того, в Киеве злоумышленник пообещал помочь 19-летней потерпевшей с трудоустройством, однако во время встречи он отобрал у нее вещи и изнасиловал. Теперь за совершенное он пять лет и шесть месяцев проведет за решеткой.

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