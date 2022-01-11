В Киеве избили и ограбили известного журналиста, теле и радиоведущего Андрея Куликова. Инцидент произошел на Рождество на проспекте Победы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Неподалеку от Политехнического института двое молодых мужчин попросили у журналиста "закурить". После отказала делиться сигаретами Куликова избили и ограбили - забрали 3 тыс. грн, банковскую карту и мобильный телефон.

Потерпевший сразу же обратился в полицию. Грабителей задержали через несколько часов в одном из хостелов столицы. Ими оказались 23-летний уроженец Николаевской области (ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков) и 23-летний житель Волынской области (находится в статусе обвиняемого за кражу).

Шевченковский райсуд Киева отправил злоумышленников под стражу. Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УКУ - "Грабеж". Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Правоохранители традиционно не называют имя потерпевшего, но "Украинская правда" выяснила, что пострадал журналист Андрей Куликов. В эфире одного из украинских телеканалов он подтвердил, что стал жертвой ограбления и заверил, что чувствует себя нормально.

В апреле 2021 года "Подробности" сообщали, что телеведущего Майкла Щура избили в центре Киева.