Еще 8 стран потеряли право голоса страны-члена Генеральной Ассамблеи ООН. Они задолжали собственные взносы. Об этом пишет Mehr News Agency.

Согласно Уставу ООН, страны-члены теряют право голоса, когда их задолженность превышает сумму взносов, которые они должны были уплатить в течение предыдущих двух лет. Впрочем, это не касается случаев, когда задолженность возникла из-за условий, которые не зависят от члена Генассамблеи.

Сегодня же право голоса потеряли:

Иран;

Судан;

Венесуэла;

Антигуа;

Барбуда;

Конго;

Гвинея;

Папуа Новая Гвинея.

Чтобы вернуть свое право - странам необходимо погасить долг перед Генассамблеей:

Иран - более 18 млн долларов;

Судан - почти 300 тысяч долларов;

Венесуэла - около 40 млн долларов.

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