В Африке более 85% людей еще не получили ни одной дозы COVID-вакцины. 90 стран мира не достигли цели по вакцинации 40% населения. А 36 стран вакцинировали менее 10% населения. Об этом сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

По его словам, всплеск инфицирования вызван штаммом Омикрон, который быстро вытесняет штамм Дельта практически во всех странах.

На прошлой неделе ВОЗ сообщила о более чем 15 миллионах новых случаев COVID-19 во всем мире – это наибольшее количество случаев, зарегистрированных за одну неделю. И мы знаем, что это заниженная оценка.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения в своей работе столкнулась с некоторыми препятствиями, которые значительно замедляют вакцинацию.

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