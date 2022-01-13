В Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь. За это медработникам будут доплачивать. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

С 1 марта 2022 года Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19. А с 1 июня - уровень вакцинации детей до 6 лет, согласно календарю прививок.

При достижении целевых значений раз в квартал будет производиться доплата к ставке, отметили в Минздраве.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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