В Украине произошло массовое "минирование" торговых центров [ Редактировать ]
В городе Черкассы, Херсон, Житомир и Николаев неизвестные злоумышленники "заминировали" торговые центры. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионах.
В частности, правоохранители Черкасс получили анонимное сообщение о минировании абсолютно всех торговых центров города. На места происшествий выехали сотрудники правоохранительных органов.
В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы. Правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.
Отмечается, что правоохранители Херсонщины отметили, что поступило также анонимное сообщение о том, что якобы заминированы торговые центры Херсона. Полицейские производят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ. Также проверка проходит и в ТРЦ Житомира.
Читайте также, в городе Черкассы неизвестный мужчина заявил о минировании всех школ в городе. В настоящее время правоохранители занимаются проверкой анонимной информации и обследуют территории всех учреждений образования Черкасс.
Кроме того, в Харькове поступила информация о минировании 11 торговых центров и супермаркетов. По адресам выехали следственно-оперативные группы. Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.
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