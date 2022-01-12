В городе Черкассы неизвестный мужчина заявил о минировании всех школ в городе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

В настоящее время правоохранители занимаются проверкой анонимной информации и обследуют территории всех учреждений образования Черкасс.

В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что школы города заминированы. Сейчас правоохранители тщательно обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.

Отмечается, что в настоящее время следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники патрульной полиции и батальона полиции особого назначения проверяют учебные заведения. Событию будет предоставлена правовая квалификация. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

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Кроме того, в городе Бердянск, который находится в Запорожской области, 15-летний школьник звонил в полицию и сообщал о минировании заведений среднего образования. Согласно данным правоохранителей, псевдоминером оказался ученик девятого класса одной из местных школ.

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