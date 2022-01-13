Відповідь Америки. Штати остаточно визначились із пакетом санкцій, які запровадять у разі нападу на Україну. Вирішили і в який момент їх можуть ввести. Які саме "червоні лінії" провели у Вашингтоні - розкаже Дмитро Анопченко.

"Визначилися. Ми більше не шукаємо варіантів", - повідомили пресі в Білому домі на умовах анонімності. Тобто, за будь-якого сценарію Сполучені Штати точно знають, як діятимуть. Мають детальний план - залежно від того, що саме відбуватиметься на українському кордоні. І визначилися, що вважати "часом Х" - моментом, коли санкції мають запрацювати. В американському Радбезі пояснили: обмеження запровадять автоматично, у момент - тут я процитую – "щойно танки перетнуть український кордон".

І - поясню, чому це важливо. До цього, якби щось сталося і ситуація загострилася, довелося б скликати засідання Ради нацбезпеки США, розглядати варіанти, обговорювати можливу реакцію, погоджувати це все з президентом Байденом та його командою. А зараз у разі будь-якого загострення вже є готове рішення.

Водночас у Сенаті Сполучених Штатів розробили власний, значно жорсткіший варіант реагування. Група демократів на чолі з Робертом Менендесом пропонують власну ініціативу, її назвали "Закон про захист суверенітету України". І в ньому прописані і персональні санкції проти перших осіб Росії, і удар по другому "Північному потоку" - рестрикції проти будь-яких компаній, що займаються "проєктуванням, будівництвом і експлуатацією газогону".

Вдарити пропонують і по фінансовій системі Росії - зокрема, по "Сбєрбанку". Що цікаво: ключові особи з команди Байдена, які відповідають за зовнішню політику, "план Менендеса" підтримали. На відміну, наприклад, від пропозиції республіканця Теда Круза, який просто сьогодні збирається винести на голосування в Сенаті альтернативний пакет санкцій проти російського газогону.

Здавалося б, мова про одне і те ж?! Тут санкції - і там санкції. Але є принципова різниця. Позиція чинної адміністрації (її, наприклад, обстоює Вікторія Нуланд, яка днями зустрічалась із конгресменами) - якщо ескалації на "українському напрямку" не буде - таки дозволити запустити "Nord Stream". І водночас чітко дати зрозуміти: буде напад - трубу зупинять. І таким чином, якщо вже обіцяли Німеччині не заважати проєкту, використати газогін і його подальшу долю як фактор стримування і запобігти будь-якій можливій агресії.