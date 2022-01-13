Європа так близько до війни, як ніколи.

Постійна рада ОБСЄ зібралася сьогодні у Відні на спеціальне засідання за участю представників Росії. Це - останній з трьох раундів переговорів щодо так званих гарантій безпеки в Європі.

Новий рух російських військових на українських кордонах - не інакше як спроба Росії тиснути у переговорах із Заходом. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Безпекові питання ЄС сьогодні обговорює у французькому Бресті - там зібралися міністри оборони блоку. Тим часом у Відні відкрилося засідання ОБСЄ. Усюди на порядку денному українське питання. Подробиці - далі.

Європа так близько до війни, як ніколи. Таку думку на засіданні Постійної ради ОБСЄ висловив польський міністр закордонних справ. Польща саме розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. І ця перша зустріч стала останнім раундом у дипломатичних перемовах Заходу з Росією цього тижня.

Збігнєв Рау, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі:

Схоже, ризик виникнення війни в зоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років.

Не згадуючи безпосередньо Росію, Збігнєв Рау говорив про складну ситуацію в Україні, Грузії, Вірменії і Молдові - країнах із активними або замороженими конфліктами, однією зі сторін у яких є Москва.

Збігнєв Рау, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі:

У цьому ключі ми повинні зосередитися на мирному розв'язанні конфлікту в Україні та навколо неї відповідно до Мінських домовленостей та на повній повазі суверенітету, територіальної цілісності та єдності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Представники п'ятдесяти семи країн-членів ОБСЄ здебільшого зачитували свої позиції з аркуша. Жвавої дискусії не виникло, але думка більшості була зрозуміла - необхідно терміново знизити напруженість довкола українських кордонів. Те ж саме завдання обговорювали міністри оборони країн Євросоюзу, які зібралися на засідання у французькому Бресті.

Клавдія Таннер, міністр оборони Австрії:

Нам необхідно бути одностайними. Це було темою наших дискусій учора ввечері і буде предметом розмови сьогодні: треба мати спільну позицію і говорити злагоджено.

Позицію щодо неготовності йти на поступки Росії захід чітко висловив на Раді Росія-НАТО напередодні - ні стосовно розширення блоку, ні щодо відведення військ зі східних країн. І той факт, що російські сили в ці дні активізували рух біля українських кордонів - не інакше, як спроба тиснути у перемовинах, переконані європейські дипломати.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки:

Це частина тиску. Складова демонстрації сили на переговорах. Ми не повинні вести переговори під тиском, саме такою є ситуація.

Міністри оборони ЄС обговорили ще одне важливе питання - проєкт європейської оборони під назвою "Стратегічний компас". Один із його пунктів, після останніх правок, передбачає більшу підтримку східних партнерів, зокрема й України. Документ мають затвердити в березні. А кілька тижнів тому в Брюсселі ухвалили ще один механізм - він дозволяє Євросоюзу вже цього року надати безпекову допомогу Україні, Грузії і Молдові.