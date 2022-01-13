Мисткиня поєднує живопис не лише з поезією, а й із музикою, перформансами та інсталяціями.

Оригінальний погляд на світ і соціальні проблеми суспільства. Усе це поєднала художниця Ірина Акімова у своїй новій виставці. В ній - і роботи останніх п'яти років, і нові експонати. Все вже побачила Ірина Розова.

Ірина Акімова, художниця:

Храни мою мадонну, Бог,

От всех несчастий и тревог

Спаси от участи такой:

сидеть с протянутой рукой

Вірш "Молитва" - це частина однойменного проєкту, який Ірина Акімова створила п'ять років тому. На картинах - події 2014 року, рани від яких іще не загоїлися. Аж раптом - тема війни знову почала набувати актуальності.

Ірина Акімова, художниця:

И вот эти девять работ, центром их является портрет молодой украинской девушки, молодой украинской Мадонны, которая только вошла в жизнь - и вот она столкнулась сразу с такими большими проблемами, ещё этой жизни не зная.

Мисткиня поєднує живопис не лише з поезією, а й із музикою, перформансами та інсталяціями. І це - родзинка авторки. На нинішній виставці художниця зібрала найяскравіші експонати останніх п'яти років. Років пошуку власного "почерку". За цей час Ірина Акімова експерементувала з різними стилями. Ось робота - "Віддзеркалення". Авторка змішує імпресіонізм та кубізм. А ось - "Квіткове лібрето". Незвичайні абстракції художниця поєднує із сюрреалістичними мотивами.

Ірина Акімова, художниця:

Это необходимость поиска компромисса, конструктивного компромисса, потому что в этом сложном мире жить и исповедовать только свое мнение как единственно правильное невозможно.

Говорити просто про складні речі. Іще одна риса мистецтва Ірини Акімової. Теми, якими переймається художниця, - неприйнятність насильства й толерантність до думок інших людей.

Марія Беззубова, відвідувачка виставки "Пам'ять душі":

Даже одна и та же работа, на которую ты смотришь в разной обстановке, в разной ситуации твоей жизни будет вызывать абсолютно разные емоции, так и со мной. Но я могу сказать, что ни одна из этих робот не вызывает у меня пессимизма.

Подивитися на картини Ірини Акімової можна в столичному музеї історії Києва до кінця січня.