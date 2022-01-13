Оригінальний погляд на світ і соціальні проблеми: українська художниця представила нову виставку [ Редактировать ]
Оригінальний погляд на світ і соціальні проблеми суспільства. Усе це поєднала художниця Ірина Акімова у своїй новій виставці. В ній - і роботи останніх п'яти років, і нові експонати. Все вже побачила Ірина Розова.
Ірина Акімова, художниця:
Храни мою мадонну, Бог,
От всех несчастий и тревог
Спаси от участи такой:
сидеть с протянутой рукой
Вірш "Молитва" - це частина однойменного проєкту, який Ірина Акімова створила п'ять років тому. На картинах - події 2014 року, рани від яких іще не загоїлися. Аж раптом - тема війни знову почала набувати актуальності.
Ірина Акімова, художниця:
И вот эти девять работ, центром их является портрет молодой украинской девушки, молодой украинской Мадонны, которая только вошла в жизнь - и вот она столкнулась сразу с такими большими проблемами, ещё этой жизни не зная.
Мисткиня поєднує живопис не лише з поезією, а й із музикою, перформансами та інсталяціями. І це - родзинка авторки. На нинішній виставці художниця зібрала найяскравіші експонати останніх п'яти років. Років пошуку власного "почерку". За цей час Ірина Акімова експерементувала з різними стилями. Ось робота - "Віддзеркалення". Авторка змішує імпресіонізм та кубізм. А ось - "Квіткове лібрето". Незвичайні абстракції художниця поєднує із сюрреалістичними мотивами.
Ірина Акімова, художниця:
Это необходимость поиска компромисса, конструктивного компромисса, потому что в этом сложном мире жить и исповедовать только свое мнение как единственно правильное невозможно.
Говорити просто про складні речі. Іще одна риса мистецтва Ірини Акімової. Теми, якими переймається художниця, - неприйнятність насильства й толерантність до думок інших людей.
Марія Беззубова, відвідувачка виставки "Пам'ять душі":
Даже одна и та же работа, на которую ты смотришь в разной обстановке, в разной ситуации твоей жизни будет вызывать абсолютно разные емоции, так и со мной. Но я могу сказать, что ни одна из этих робот не вызывает у меня пессимизма.
Подивитися на картини Ірини Акімової можна в столичному музеї історії Києва до кінця січня.
по теме
Такому мистецтву ніде не вчився. Ще 5 років тому працював будівельником, згодом веб-дизайнером.
Щойно вода дістанеться берега, цих візерунків не стане. Попри таку швидкоплинність його мистецтва, Дерек знову й знову створює картини на піску.
Щойно вода дістанеться берега, цих візерунків не стане. Попри таку швидкоплинність його мистецтва, Дерек знову й знову створює картини на піску.
Тут є і скрипка з різнокольорових пляшок від газованої води, і струнний бас з корпусом зі скейтборда, і, звісно, барабани, ось такі, з пластикових діжок.
Тут є і скрипка з різнокольорових пляшок від газованої води, і струнний бас з корпусом зі скейтборда, і, звісно, барабани, ось такі, з пластикових діжок.