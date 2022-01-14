У Вашингтоні вшанували пам'ять медсестер, що померли від коронавірусу [ Редактировать ]
Зворушливою акцією у Вашингтоні вшанували пам'ять медсестер, що померли від коронавірусу. 481 свічкою вистелили стежку до Білого дому. Медперсонал і активісти, що прийшли на цю акцію, кажуть про критичну ситуацію у лікарнях США. Через "Омікрон" вони переповнені пацієнтами, а медиків катастрофічно бракує. Напередодні на роботу дозволили виходити навіть лікарям, хворим на Ковід. Щодня у країні фіксують понад 800 тисяч нових інфікувань.
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