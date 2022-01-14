Іноземці, які не зробили протиковідного щеплення, не зможуть потрапити до США

Без довідки - ані кроку. Іноземцям, які не зробили протиковідного щеплення, до США тепер уже не потрапити. Але обмеження поки що не стосуються тих, хто вже в країні.