Майже плюс 51 градус за Цельсієм! В Австралії зафіксували температурний рекорд. По містечку Онслоу - на півночі штату Західна Австралія - вдарила аномальна спека. Хоча зазвичай - у цей період там у середньому - близько 35 градусів за Цельсієм. Метеорологи попереджають - через таку температуру опадів вздовж узбережжя - годі й чекати. Тож найближчими днями в регіоні може стати ще спекотніше. Хоча згодом на жителів таки чекає похолодання.