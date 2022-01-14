В Подольском районе Киева из-за обрыва линии электропередач затрудненно движение автомобилей. Аварийная служба занимается устранением проблемы. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев-Оперативный".

В настоящее время на месте уже работает аварийная служба, однако из-за скопления автомобилей образовалась пробка, чл привело к затруднению работы аварийных служб.

Отмечается, что в настоящее время электроснабжение района восстанавливается. Известно, что происшествие случилось на улице Глубочицкой, 32.

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Кроме того, в редакцию сайта "Подробности" обратились жители поселка Святопетровское Киево-Святошинского района. Негодующие сельчане рассказали о том, что уже вторые сутки в их домах нет электричества, а это в -14 за окном.

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