В Киеве оборванные провода устроили масштабную пробку [ Редактировать ]
В Подольском районе Киева из-за обрыва линии электропередач затрудненно движение автомобилей. Аварийная служба занимается устранением проблемы. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев-Оперативный".
В настоящее время на месте уже работает аварийная служба, однако из-за скопления автомобилей образовалась пробка, чл привело к затруднению работы аварийных служб.
Отмечается, что в настоящее время электроснабжение района восстанавливается. Известно, что происшествие случилось на улице Глубочицкой, 32.
Ранее мы писали, что в Украину идет новый циклон, который принесет сильные порывы ветра. Они могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с, такие порывы ветра относятся ко второму уровню опасности, Температура воздуха стремительно повысится.
Кроме того, в редакцию сайта "Подробности" обратились жители поселка Святопетровское Киево-Святошинского района. Негодующие сельчане рассказали о том, что уже вторые сутки в их домах нет электричества, а это в -14 за окном.
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