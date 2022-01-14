Найвищі показники інфікувань від початку пандемії фіксують у світі [ Редактировать ]
У світі знову фіксують найвищі від початку пандемії показники інфікувань.
Напередодні занедужали майже три мільйони 200 тисяч людей. Найскладнішою ситуація лишається у Сполучених Штатах - там виявили понад 800 тисяч хворих.
А в Європі найбільше потерпає Франція. Кількість нових випадків там сягнула 305 тисяч. Позитивний тест на ковід зокрема одержав тамтешній міністр охорони здоров'я.
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Одужали 7 тисяч пацієнтів. 191 людина померла від ускладнень.
Перепустку видаватимуть лише тим громадянам, що пройшли повну вакцинацію, зокрема й отримали бустерне щеплення.
Всплеск инфицирования вызван штаммом Омикрон
Попередньої доби зафіксували понад сім тисяч інфікувань.
Про це заявили в компанії. Зокрема зазначили - виробництво оновленого препарату вже почалося.