У світі знову фіксують найвищі від початку пандемії показники інфікувань.

Напередодні занедужали майже три мільйони 200 тисяч людей. Найскладнішою ситуація лишається у Сполучених Штатах - там виявили понад 800 тисяч хворих.

А в Європі найбільше потерпає Франція. Кількість нових випадків там сягнула 305 тисяч. Позитивний тест на ковід зокрема одержав тамтешній міністр охорони здоров'я.