На Черновцы обрушился сильный ветер. Уже известно о сорванной крыше одного из местных кинотеатров, а также о массовом обесточивании. Об этом сообщает пресс-служба местного областного совета.

Сильный ветер сорвал крышу кинотеатра "Черновцы". В этом районе ограничено движение, троллейбусы №1 и 8 временно ездят только до Соборной площади. Как отмечают городские СМИ, здание кинотеатра оцепила полиция и спасатели, поскольку сверху падают фрагменты кровли.

Отмечается, что в результате внезапной непогоды были обесточены десятки жилых домов и коммерческих заведений. Местные власти отмечают, что значительная часть Черновцов осталась без уличного освещения.

Читайте также, в Украину идет новый циклон, который принесет сильные порывы ветра. Они могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с, причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона Famce, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток.

Кроме того, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о дождях и сильном ветре, ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

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