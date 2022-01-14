Черновцы "атаковало" мощное стихийное бедствие [ Редактировать ]
На Черновцы обрушился сильный ветер. Уже известно о сорванной крыше одного из местных кинотеатров, а также о массовом обесточивании. Об этом сообщает пресс-служба местного областного совета.
Сильный ветер сорвал крышу кинотеатра "Черновцы". В этом районе ограничено движение, троллейбусы №1 и 8 временно ездят только до Соборной площади. Как отмечают городские СМИ, здание кинотеатра оцепила полиция и спасатели, поскольку сверху падают фрагменты кровли.
Отмечается, что в результате внезапной непогоды были обесточены десятки жилых домов и коммерческих заведений. Местные власти отмечают, что значительная часть Черновцов осталась без уличного освещения.
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Кроме того, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о дождях и сильном ветре, ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.
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