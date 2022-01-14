"Поклали" майже все. В Україні - великий віртуальний переполох! Цієї ночі хакери атакували портали державної влади! Загалом - 70 сайтів. І це стало найбільшим кібернападом за останні чотири роки. Хто його здійснив? І для чого? Аби справді паралізувати роботу, чи для того, щоб показати вразливої нашої системи кібербезпеки? І головне - чи стався витік даних? Наша Ярина Марків зібрала всю інформацію та версії щодо хакерської атаки. Її матеріал - далі.

"Ваші персональні дані злито у Всесвітню мережу і це ще не все: буде ще гірше. Бійтеся помсти". Такий подарунок на Старий Новий рік зробили українцям… хакери!. У ніч проти чотирнадцятого січня кібер-злочинці зламали низку державних сайтів - Кабміну, Нацбанку, міністерств і навіть порталу сервісу "Дія". А на стартових сторінках деяких - розмістили погрози. Та ще й текст переклали трьома мовами: українською, російською та... польською.

"Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за Ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН, УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі."

Щоправда, написане все було поганою польською. З помилками. Зрозуміло, що писав це не носій мови.

Загалом хакери "положили" близько семи десятків веб-сторінок. При цьому контент не пошкодили, кажуть у службі спеціального зв'язку. І додають: ця атака була однією з найпотужніших за останні роки.

Віктор Жора, заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України:

Хочу засвідчити недосконалий захист в суттєвій частині інформаційних ресурсів. Небезпек тут є декілька. Перше - це розміщення провокативної інформації, яка може бути використана в подальшому в продовженні інформаційної атаки на нашу державу...

З боку... кого? Наразі невідомо. Але про можливі подібні провокації з боку Росії напередодні говорив радник президента США з питань нацбезпеки - Джек Салліван.

Джек Салліван, радник президента США з питань нацбезпеки:

Наша розвідка проаналізувала інформацію, яка свідчить, що Росія закладає основу, аби мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення, зокрема шляхом диверсій та інформаційних операцій, звинувативши Україну в підготовці неминучого нападу.

Та чиїх рук справа цей хакерський напад - українські силові відомства точно сказати не готові. Хоча певні припущення мають:

Віктор Жора, заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України:

Перше інформаційне повідомлення про те, що здійснено атаку на наші державні сайти, було розміщено на інформаційних ресурсах сусідньої країни.

Ярина Марків, кореспондентка:

А от до мобільного застосунку "Дія" кіберзлочинці не дістались . Каже голова Мінцифри Михайло Федоров. Перевірю на своєму. В мене все працює справно.

У Міністерстві цифрової трансформації запевняють, "Дія" - безпечний продукт, бо не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів. І в Держспецзв'язку заспокоюють - з урядових сайтів витоку даних не було!

Віктор Жора, заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України:

Можу зазначити, що під час атаки на сайти персональні дані громадян України ніяким чином не спотворені. Витоку важливих даних не відбулося.

Була ця атака ззовні або з середини - висновки робити зарано, кажуть експерти. І припускають - причиною могла стати банальна технічна недбалість. Зловмисники скористатися вразливістю програмного забезпечення, яке вчасно не оновлювали. Це вже думка експертів:

Єгор Аушев, експерт з кібербезпеки, "білий хакер":

Ця атака не доставила певних проблем, але ті, хто це зробив, вони хотіли показати певні речі, що дивіться - ми змогли зайти, ми змогли змінити, що далі може відбуватися - невідомо поки що і єдиний спосіб поки що забезпечити захист цьому - це налаштувати постійний процес кіберзахисту в Україні.

Цим і займуться, кажуть в СБУ. Але спочатку - розслідування.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Служба безпеки та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази.

Речник додає, урядові ресурси запрацюють найближчим часом. Надвечір Ввже відновили роботу сайти Міністерств освіти та закордонних справ.