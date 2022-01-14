Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі - це пріоритет української влади на цей рік. На цьому наголошують в опозиції. А шлях до миру бачать у дипломатичних переговорах і виконанні Мінських домовленостей.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":