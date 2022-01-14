Опозиція закликає владу до мирного врегулювання конфлікту на Сході [ Редактировать ]
Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі - це пріоритет української влади на цей рік. На цьому наголошують в опозиції. А шлях до миру бачать у дипломатичних переговорах і виконанні Мінських домовленостей.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы считаем, что без решения завершения конфликта на востоке, движение страны вперед не возможно. И надо честно об этом сказать людям, что нет военного пути решения этого конфликта, есть только политический, базой являются Минские соглашения. И не обманывать людей, не накачивать их военной риторикой какой-то, а идти политическим путем. Это наша позиция, мы ее не меняли ни в прошлой власти, ни в сегодняшней.
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