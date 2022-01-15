Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

Таким образом, в связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении.

15 января 2022 года днем ​​Блаженнейший Митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году Предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации.

Отмечается, что в связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении. Известно, что в течение следующей недели он не будет совершать богослужения и принимать посетителей, В ПЦУ обратись к духовенству и верующим с просьбой возносить молитвы о скором выздоровлении митрополита Епифания.

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