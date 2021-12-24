Вселенский патриарх Варфоломей получил положительный результат теста на выявление коронавируса. Имеет легкие симптомы болезни. Об этом пишет Skai.

Отмечается, что Варфоломей прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Сейчас он имеет легкие симптомы, впрочем, общее состояние здоровья оценивается, как хорошее. После диагностирования заболевания - Вселенский патриарх посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.

В то же время 81-летний Варфоломей поблагодарил всех, кто волнуется из-за его здоровья.

"Он призывает всех соблюдать рекомендации врачей и специалистов, а также тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать ее на благо себя и общества. По этому случаю он желает всем счастливого Рождества", - сообщают в Константинопольском патриархате.

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